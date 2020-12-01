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MY DIAMONDS

Ювелирный бренд My Diamonds является продолжением семейного бизнеса Фузайловых, существующего уже более 50 лет. До 2010 года семья занималась только огранкой алмазов и продажей крупных бриллиантов по всему миру. Позже мы начали создавать украшения для своих друзей и близких. Хобби приносило удовольствие и стало стимулом для обучения дизайну ювелирных изделий.

Так в 2015 году в Москве в Басманном районе открылся офис компании и мастерская, в которой изготавливаются эксклюзивные ювелирные изделия.

Продажа украшений

Продажа
украшений

Продажа готовых украшений с драгоценными камнями

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Изготовление украшений

Изготовление
украшений

Изготовление украшений по индивидуальному заказу

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Продажа бриллиантов

Продажа
бриллиантов

Продажа бриллиантов и драгоценных камней

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Скупка изделий

Скупка
изделий

драгоценных камней, и изделий из золота и платины.

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НОВИНКИ КАТАЛОГА

Новинка
MDR-015W
Кольцо с Бриллиантами
52 169 руб.
Купить в 1 клик
Новинка
MDRD5-0011
Кольцо с Бриллиантами
61 084 руб.
Купить в 1 клик
Новинка
MDRD3-003_3
Кольцо с Бриллиантами
87 470 руб.
Купить в 1 клик
Новинка
MDRD3-008_1
Кольцо с Бриллиантами
37 711 руб.
Купить в 1 клик

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