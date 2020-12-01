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Бриллиант "Emerald" 5,03ct I/VS1
Бриллианты "Tapered Baguette" 0,61ct G/VS
Центральный камень: груша 5.07 Fancy Light Yellow SI2.
Обсыпка: белые бриллианты 0.57 карат 3/4.
с жёлтым бриллиантом
Скидка -30% на кольца и серьги из прошлогодних коллекций.
MY DIAMONDS
Ювелирный бренд My Diamonds является продолжением семейного бизнеса Фузайловых, существующего уже более 50 лет. До 2010 года семья занималась только огранкой алмазов и продажей крупных бриллиантов по всему миру. Позже мы начали создавать украшения для своих друзей и близких. Хобби приносило удовольствие и стало стимулом для обучения дизайну ювелирных изделий.
Так в 2015 году в Москве в Басманном районе открылся офис компании и мастерская, в которой изготавливаются эксклюзивные ювелирные изделия.
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