Ювелирный бренд My Diamonds является продолжением семейного бизнеса Фузайловых, существующего уже более 50 лет. До 2010 года семья занималась только огранкой алмазов и продажей крупных бриллиантов по всему миру. Позже мы начали создавать украшения для своих друзей и близких. Хобби приносило удовольствие и стало стимулом для обучения дизайну ювелирных изделий.

Так в 2015 году в Москве в Басманном районе открылся офис компании и мастерская, в которой изготавливаются эксклюзивные ювелирные изделия.